Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan/RW) Yamaha-Fahrer verletzt sich bei Sturz schwer 15.4.20, 11.30 Uhr

Dornhan (ots)

Ein junger Motorradfahrer ist auf der Landesstraße zwischen Dornhan und Bettenhausen am Mittwoch gestürzt. Er musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Heranwachsende überbremste in einem kurvigen Waldstück seine Yamaha, kam danach ins Schleudern und sürzte gegen eine Leitplanke. Seine Maschine schleuderte unter der Schutzplanke hindurch und blieb an der Böschung liegen. Zwei Frauen und ein Mann kamen an den Unglücksort und leisteten Erste Hilfe, bis der Notarzt und der Rettungsdienst eintrafen. Mit schweren Beinverletzungen kam der junge Mann in ein Krankenhaus. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf 3.000 Euro. Die Landesstraße musste für die Zeit der Unfallaufnahme eine knappe Stunde gesperrt werden.

