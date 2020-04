Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau

Landkreis Konstanz) Mit Sekundenkleber Auto beschädigt (15.04.2020)

Reichenau (ots)

Zeugen sucht die Polizei, die am heutigen Mittwoch im Zeitraum von 04.30 Uhr und 10 Uhr in der Kindlebildstraße auf dem P+R Parkplatz beim Haltepunkt Reichenau eine Person dabei beobachtet haben, wie diese ein Auto beschädigte. Der Unbekannte brachte großflächig Sekundenkleber auf die Motorhaube auf und verursachte somit Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Hinweise werden an den Polizeiposten Allensbach, Tel. 07533/97149, erbeten.

