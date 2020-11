Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln (Oldenburg)- Radio aus PKW entwendet

Zwischen Mittwoch, 18. November 2020, 18.30 Uhr, und Donnerstag, 19. November 2020, 06.45 Uhr, kam es in der Birkenstraße zu einem Diebstahl. Ein bisher unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt zu einem VW Sharan und entwendete aus diesem ein Radio. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cappeln (Tel. 04478-95860) entgegen.

Sevelten- Diebstähle aus PKW

Zwischen Mittwoch, 18. November 2020, 22.30 Uhr, und Donnerstag, 19. November 2020, 07.45 Uhr, kam es in der Straße Sonnentauring zu einem Diebstahl. Bisher unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Daimler-Benz S 450 und entwendeten aus diesem ein Infotainmansystem und Kreditkarten. Zu einem weiteren, gleichgelagerten Diebstahl kam es zwischen Mittwoch, 18. November 2020, 21.30 Uhr, und Donnerstag 19. November 2020, 07.30 Uhr, in der Kastanienstraße. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu einem Skoda Superb und entwendeten aus diesem ein Infotainmansystem. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cappeln (Tel. 04478-95860) entgegen.

Garrel- Solarplatte beschädigt

Zwischen Dienstag, 17. November 2020, 20.00 Uhr, und Mittwoch, 18. November 2020, 07.00 Uhr, kam es in der Straße Schlichtenmoor zu einer Sachbeschädigung. Bisher unbekannte Täter beschädigte eine Solarplatte, indem diese vermutlich Steine auf das Dach eines Einfamilienhauses warfen. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Garrel (Tel. 04474-939420) entgegen.

Cloppenburg- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 19. November 2020, gegen 07.55 Uhr, kam es in der Straße Pingel Anton zu einem Verkehrsunfall. Eine 39-jährige PKW-Fahrerin aus Cloppenburg beabsichtigte von der Straße Pingel Anton nach rechts auf den Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) abzubiegen. Dies übersah offensichtlich eine dahinter befindliche 20-jährige PKW-Fahrerin aus Cloppenburg und fuhr auf den PKW der 39-Jährigen auf. Bei dem Verkehrsunfall verletzte sich die 20-Jährige leicht. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 8500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell