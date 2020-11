Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe- Einbruch in Waldhütte

Zwischen Samstag, den 14.November 2020, gegen 16.00 Uhr und Mittwoch, den 18.November 2020, um 11.00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in eine Angelhütte in der Straße "in den Späten" und entwendeten dort diverses Angelmaterial. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 120 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel.:04491-93160) entgegen.

Bösel - Brand einer Maistrocknungsanlage

Am Mittwoch, 18. November 2020, kam es gegen 17.30 Uhr in einer Maistrocknungsanlage an der Overlaher Straße zu einem Brand. Vermutlich wegen eines technischen Defektes gerieten mehrere Tonnen Mais, die sich zum Trocknen in der Anlage befanden, in Brand. Die Feuerwehren Bösel und Friesoythe rückten mit insgesamt 10 Fahrzeugen und sechzig Einsatzkräften aus. Zum Löschen wurde der Mais aus der Anlage geholt und auf dem Betriebshof verteilt. Außerdem wurde vorsorglich ein Rettungswagen eingesetzt. Es wurden jedoch keine Personen verletzt. Der Sachschaden wird auf 25000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell