POL-CLP: Pressemitteilung für den Landkreis Cloppenburg

Am Mittwoch, dem 18.11.2020 gegen 18:30 Uhr befuhr ein Zug der Nord-West-Bahn vom Bahnhof Cloppenburg aus in Richtung Onsnabrück. Kurz nach Passieren des Bahnüberganges an der Friedrich-Pieper-Straße musste der Triebwagenführer aufgrund eines auf den Gleisen abgelegten Einkaufswagens eine Notbremsung einleiten. Der Einkaufswagen wurde dennoch von dem Triebwagen erfasst. Am Triebwagen entstand leichter Sachschaden. Alle 35 Insassen des Zuges blieben unverletzt. Die Feuerwehr Cloppenburg wurde zwecks Ausleuchtung der Unfallstelle hinzugerufen. Ein Notfallmanager der Bahn erschien vor Ort. Die Bahn konnte nach Sichtung durch den Notfallmanager ihre Fahrt fortsetzen. Der Triebwagenführer wurde durch eine PTBS-Betreuerin der Bahn betreut. Nach Wechsel des Triebwagenführers konnte der Zug seine Fahrt mit ca. einer Stunde Verspätung fortsetzen. Die Ermittlungen der Polizei zu den Verursachern dauern an.

