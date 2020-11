Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Löningen - Sachbeschädigung an Schule

Zwischen Freitag, 13. November 2020, 12.00 Uhr und Sonntag, 15. November 2020, 14.00 Uhr kam es in der Straße Gelbrink zu mehreren Sachbeschädigungen. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte ein Schild und eine Sitzbank. Außerdem beschmierte er eine Außenwand mit schwarzer Farbe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432-803840) entgegen.

Cloppenburg - Corona-Verstoß

Am Mittwoch, 18. November 2020, wurde in der Fußgängerzone in der Langen Straße ein 16-jähriger Cloppenburger kontrolliert. Die Polizisten stellten fest, dass der Jugendliche entgegen der Allgemeinverfügung keine Mund-Nasen-Bedeckung trug. Gegen ihn wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 18. November 2020, kam es um 07.50 Uhr an der Kreuzung der Drüdingstraße zum Garreler Weg zu einem Verkehrsunfall. Ein 45-jähriger Pkw-Fahrer aus Bösel wollte von der Drüdingstraße aus nach links auf den Garreler Weg abbiegen. Hierbei übersah er eine 58-jährige Fahrradfahrerin aus Cloppenburg, die ihm aus der Straße Schürstelle entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß, durch den die Frau leicht verletzt wurde.

