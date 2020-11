Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe- Diebstahl eines E-Bikes

Am Dienstag, den 17.November 2020, gegen 14.18 Uhr betrat eine bislang unbekannte Person ein Zweiradgeschäft an der Europastraße. Hier gab er sich als Kaufinteressent für ein silberfarbenes E-Bike der Marke Bulls, Iconic Evo aus, führte eine Probefahrt durch und kehrte nicht wieder zurück. Das Fahrrad hatte einen Wert von ca. 4300 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe (Tel.:04491-93160) in Verbindung zu setzen.

Friesoythe- Diebstahl aus Baucontainer

Zwischen Montag, den 16.November 2020, gegen 16.00 Uhr und Dienstag, den 17.November 2020, um 08.00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen Baucontainer an der Bürgermeister-Block-Straße ein und entwendeten diverses Werkzeug. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 50 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel.:04491-93160) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell