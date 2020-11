Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Vechta/Telbrake- Illegale Entsorgung von Kühlschränken

Zwischen Montag, 16. November 2020, 15.00 Uhr, und Dienstag, 17. November 2020, 08.30 Uhr, kam es in der Straße Hermanns Damm in Höhe der Einmündung Nagelhofweg zu einer illegalen Entsorgung. Ein bisher unbekannter Verursacher entsorgte sechs weiße Kühlschränke am Fahrbahnrand im Waldgebiet Nägelsberg. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Vechta (Tel. 04441-9430) in Verbindung zu setzen.

Goldenstedt - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 17. November 2020, kam es um 06.45 Uhr auf der Barnstorfer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer kam einem 55-jährigen Pkw-Fahrer aus Diepholz entgegen. Der Unbekannte fuhr nicht weit genug auf seiner Spur, sodass es zu einer seitlichen Berührung der beiden Fahrzeuge kam. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444-967220) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Dienstag, 17. November 2020, kam es um 05.55 Uhr auf der Dinklager Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Pedelec-Fahrer aus Dinklage stürzte aus bislang unbekannter Ursache auf die Fahrbahn. Ein 50-jähriger Pkw-Fahrer aus Dinklage hielt an, um dem Mann zu helfen. In diesem Moment näherte sich ein 38-jähriger Pkw-Fahrer, der in Steinfeld wohnt, und erfasste den 23-Jährigen. Dieser wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht. Der Pkw wurde abgeschleppt.

