Löningen- PKW beschädigt

Zwischen Montag, 16. November 2020, 13.45 Uhr, und Dienstag, 17. November 2020, 07.50 Uhr, kam es in der St.-Annen-Straße auf einem Parkplatz zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte eine Seitenscheibe eines dort abgestellten VW Golf, sodass Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel. 05432-803840) entgegen.

Cappeln- Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag, 17. November 2020, gegen 22.00 Uhr, beabsichtigten Polizeibeamte einen PKW-Fahrer in der Große Straße in Cappeln zu kontrollieren und gaben dem Fahrer Anhaltesignale. Im weiteren Verlauf schaltete der Fahrer das Licht vom PKW aus und stellte den PKW in einer Sackgasse ab. Abschließend versuchte der Fahrer sich zu Fuß der Verkehrskontrolle zu entziehen. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Fahrer in der Bokeler Straße stellen. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 32-jährigen Mann aus Cappeln. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem bestand der Verdacht, dass der 32-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,86 Promille. Dem 32-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Cloppenburg- Corona Verstoß

Am Dienstag, 17. November 2020, gegen 13.00 Uhr, konnten Polizeibeamten an der Ladestraße zwei Personen an einer Haltestelle des Cloppenburger Bahnhofs ohne eine Mund-Nasen-Bedeckung feststellen. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist durch mehrere größere Hinweisschilder angeordnet. Gegen eine 19-Jährige aus Schneiderkrug und gegen eine 51-Jährige aus Hatten sind entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden.

Cloppenburg- Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 17. November 2020, gegen 07.00 Uhr, kam es in der Löninger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 21-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Löninger Straße in Richtung Bundesstraße. Nach Passieren des Kreuzungsbereiches Prozessionsweg/Fritz-Reuter-Straße kam dem 21-Jährigen ein Geländewagen mit Anhänger entgegen, welcher die mittlere Spur der Löninger Straße in Richtung Soestenstraße befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei der linke Außenspiegel des 21-Jährigen beschädigt wurde. Der Fahrer des Geländewagens entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cappeln/Schwichteler- Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Dienstag, 17. November 2020, gegen 14.30 Uhr, kam es in der Bakumer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger PKW-Fahrer aus Vechta befuhr die Bakumer Straße in Richtung Bakum. In einer Rechtskurve geriet dieser ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei wurde eine Seitenschutzplanke beschädigt. Anschließend kam der 20-Jährige zum Stillstand. Nach bisherigen Erkenntnissen blieb der 20-Jährige unverletzt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 21.100 Euro geschätzt.

Cloppenburg- Gasfaserleitung beschädigt

Am Dienstag, 17. November 2020, gegen 11.00 Uhr, wurde im Rahmen von Erdarbeiten zur Verlegung von Glasfaserleitungen mit einem Bagger eine Gasleitung beschädigt. Die freiwillige Feuerwehr Cloppenburg rückte mit ca. 26 Einsatzkräften zur Einsatzörtlichkeit aus. Zudem waren zwei Rettungswagen vor Ort. Vorsorglich wurden zwei Mitarbeiter im Alter von 27 und 53 Jahren in ein Krankenhaus gebracht.

