Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Raub einer Geldbörse

Meschede (ots)

Am Samstagnachmittag kam es in Meschede unterhalb der Coventry-Brücke auf einem Fußweg zu einem Raub einer Geldbörse. Hier traf eine Gruppe Jugendlicher auf eine 42-jährige Meschederin. Sie führte ihren Hund an der Leine. Unterhalb der Brücke soll es dann zu einem verbalen Streit zwischen der Frau und den Jugendlichen gekommen sein. Im weiteren Verlauf soll einer der Jugendlichen der Frau dann ins Gesicht geschlagen haben. Als diese zu Boden gestürzt war, flüchteten die Jugendlichen. Die Frau gab später an, dass ihre Geldbörse entwendet worden sei. Zeugen meldeten den Sachverhalt der Polizei und konnten erste Hinweise auf die Flüchtigen geben. Im Rahmen erster Maßnahmen konnte die Polizei einen der beteiligten Jugendlichen ermitteln. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Raubes. Die Geschädigte konnte das Krankenhaus nach ambulanter Versorgung wieder verlassen. (Mo.)

