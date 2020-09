Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Radfahrer verunfallt auf Radweg

Arnsberg (ots)

Am späten Samstagnachmittag kam es in Arnsberg auf dem Radweg in Höhe der Autobahnauffahrt Neheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 68-jähriger Fahrradfahrer verletzt wurde. Der Arnsberger war nach den derzeitigen Ermittlungen mit seinem Fahrrad aus Richtung Wickede kommend in Richtung Hüsten auf dem Ruhrtalradweg unterwegs. Er trug dabei keinen Schutzhelm. In Höhe der Autobahnunterführung kam er nach links vom Radweg ab und stürzte. Dabei verletzte er sich an Schulter und Brustkorb. Zeugen meldeten den Unfall der Polizei. Der Arnsberger konnte nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. (Mo.)

