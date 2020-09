Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Automatenaufbruch

Arnsberg (ots)

Ein unbekannter Täter hatte es in der Nacht zum Donnerstag auf den Inhalt von zwei Staubsaugerautomaten im Niedereimerfeld abgesehen. Eine Mitarbeiterin der zugehörigen Tankstelle bemerkte am Donnerstagmorgen den Aufbruch der beiden Automaten. Der Täter erbeutete lediglich die eingeworfenen Wertmünzen. Eine erste Auswertung der Überwachungskamera ergab, dass der Tatzeitraum zwischen 02.25 Uhr und 02.30 Uhr lag. Bei dem Täter handelt es sich vermutlich um einen Mann. Dieser trägt eine auffällige Irokesen-Frisur. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell