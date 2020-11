Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Visbek- Einbruch in Wohnwagen

Zwischen Montag, 09. November 2020, 00.00 Uhr, und Samstag, 14. November 2020, 12.00 Uhr, kam es in der Straße Kokenmühle zu einem Einbruch. Ein unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu einem Wohnwagen und entwendete aus diesem Sitzpolster sowie Einrichtungsgegenstände. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel. 04445-950470) entgegen.

Dinklage/Bünne- Einbruch in PKW

Zwischen Montag, 16. November 2020, 20.00 Uhr, und Dienstag, 17. November 2020. 09.30 Uhr, kam es in der Badberger Straße auf einem landwirtschaftlichen Hof zu einem Einbruch. Ein bisher unbekannter Täter schlug die Scheibe eines PKW ein und entwendete aus dem PKW Geldbörsen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel. 04443-977490) entgegen.

Vechta- Anrufe von falschen Polizeibeamten

Am Dienstag, 17. November 2020, kam es im Bereich Vechta zu Anrufen von falschen Polizeibeamten. Die Täter gaben sich als Polizei-/Kriminalbeamte aus und versuchten die Angerufenen nach deren Vermögensverhältnisse bzw. nach Wertgegenständen auszufragen. Hintergrund sei eine angebliche Festnahme eines Täters nach einem Überfall. Alle Angerufenen beendeten die Telefonate bevor die Täter an Informationen gelangen konnten. Die Polizei möchte diese Vorfälle nochmal zum Anlass nehmen, um auf die Betrugsmasche wiederholt aufmerksam zu machen. Geben Sie am Telefon keine Auskünfte zu finanziellen Verhältnissen oder Wertgegenständen. Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie hierfür die Telefonnummer selbst heraus. Weitere Informationen sind auf der Internetseite der polizeilichen Kriminalprävention unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/ abrufbar.

Vechta- Illegale Müllentsorgung

Am Mittwoch, 11. November 2020, kam es in der Straße Elmensdorfs Damm zu einer unerlaubten Müllentsorgung. Ein bisher unbekannter Verursacher entsorgte diverse Gegenstände, darunter Tapeten, Matratzen, Fritteuse und Malervlies, in einem Graben entlang der Straße. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Vechta (Tel. 04441-9430) in Verbindung zu setzen.

Goldenstedt- Überprüfung Maskentragepflicht

Am Dienstagmorgen, 17. November 2020, kontrollierten Polizeibeamte in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt der Gemeinde Goldenstedt die Einhaltung der Maskentragepflicht an örtlichen Bushaltestelle in Goldenstedt und in Lutten. Erfreulicherweise konnte festgestellt werden, dass sich der Großteil an die Maskenpflicht hielt. Lediglich in Einzelfällen mussten Schülerinnen und Schüler durch die Beamten angesprochen und hinsichtlich der Maskentragepflicht sensibilisiert werden.

