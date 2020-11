Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Barßel/Elisabethfehn- Dieselfilm auf Elisabethkanal

Am 17. November 2020, gegen 10.15 Uhr, wurde Polizei zum Elisabethfehnkanal in der Hauptstraße gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen sind beim Umladen eines Transporttanks mehrere Liter Diesel in einen Gully geschwappt und von dort über die Oberflächenentwässerung in den angrenzenden Elisabethfehnkanal gelaufen. Die freiwillige Feuerwehr Barßel und das Technische Hilfswerk rückten jeweils mit drei Einsatzfahrzeugen zur Einsatzörtlichkeit aus. Durch die Einsatzkräfte wurde ein Ölsperre eingerichtet. Der Landkreis Cloppenburg und das Wasserwirtschaftsamt wurden in Kenntnis gesetzt. Ein Mitarbeiter von der unteren Wasserbehörde des Landkreises war vor Ort.

Sedelsberg - Sachbeschädigung an Schule

Zwischen Montag, 16. November 2020, 16.00 Uhr und Dienstag, 17. November 2020, 23.00 Uhr kam es an einer Schule an der Hauptstraße zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte eine Laufschiene eines Fensterolladen. Der Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel. 04498-923770) entgegen.

