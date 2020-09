Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Beim Ausparken: Autofahrer beschädigt Zeitungswagen

Lübbecke (ots)

Am Samstagmorgen (19.09.2020) hat ein bisher unbekannter Autofahrer beim Ausparken mit seinem PKW einen Zeitungswagen beschädigt, sich jedoch von der Unfallstelle entfernt.

Als der Zusteller (53) gegen 8.35 Uhr in der Langen Straße vor dem Haus mit der Nummer 3-5 seinen mit Zeitungen befüllten Handwagen abstellte und zu deren Verteilung in die Straße "Hinter der Mauer" ging und ging, befanden sich drei Personen - ein Mann, eine Frau sowie ein Kleinkind - an der Örtlichkeit. Daraufhin stiegen diese in ein Auto. Als der rund 180 cm große Mann anschließend mit dem PKW, offenbar einem silbernen Audi, zurücksetzte, touchierte das Auto den rund 80 Kilogramm schweren Zeitungswagen und beschädigte diesen.

Da sich die drei Personen anschließend von der Örtlichkeit entfernten, bitten die Beamten unter Telefon (05741) 2770 um Zeugenhinweise. Auch der bisher unbekannte Fahrzeugführer wird gebeten sich zur Klärung der Sachlage bei der Polizei zu melden.

