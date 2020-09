Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Radfahrerin zieht sich bei Unfall schwere Verletzungen zu

Rahden (ots)

Auf der Lemförder Straße in Höhe des Parkplatzes zur Gaststätte "Am Museumshof" kollidierte am Mittwochnachmittag eine Autofahrerin mit einer Radfahrerin. Hierbei zog sich die Radlerin schwere Verletzungen zu.

Nach Auswertung erster Unfallspuren sowie einer Zeugenaussage befuhr eine Stemwederin (22) mit ihrem Citroen gegen 14.55 Uhr die Lemförder Straße aus Richtung Innenstadt kommend. In Höhe des Gaststättenparkplatzes bog sie nach links auf selbigen ein. Zeitgleich fuhr die Radfahrerin den für beide Richtungen freigegebenen Radweg. So prallte die Espelkamperin im Zufahrtsbereich des Grundstücks gegen die linke Seite des Autos. Durch die Kollision stürzte sie auf die Straße und zog sich die Verletzungen zu. Zunächst kümmerten sich mehrere Ersthelfer um die 41-Jährige, bevor sie nach notärztlicher Behandlung vor Ort dem JWK zugeführt wurde.

