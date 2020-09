Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ehemals vermisster Mountainbiker wohl auf

Bad Oeynhausen (ots)

Die Suche nach dem ursprünglich vermissten Mountainbiker hat ein gutes Ende gefunden. In den späten Abendstunden des Mittwochs tauchte er unvermittelt im Raum Petershagen auf. Zwischenzeitlich ist der Mann wohl auf.

Die Wendung im Vermisstenfall leitete sich in der Nacht zu Donnerstag ein. Hiernach bekam die hiesige Leitstelle gegen 00.30 Uhr einen Hinweis aus dem Johannes Wesling Klinikum. Dort hatte man einen Mann aufgenommen, der sich rund drei Stunden zuvor in hilfloser Lage befindend an Bewohner eines Hauses im Raum Petershagen gewendet hatte. Die Zeugen informierten daraufhin die Feuerwehr und ein Rettungswagen verbrachte den 52-Jährigen ins JWK. Im Rahmen der medizinischen Erstbetreuung stellte das Klinikpersonal dann eine Verbindung zum Vermisstenfall her und benachrichtigte die Polizei. Kurze Zeit später konnte eine Streifenwagenbesatzung den Mann eindeutig identifizieren. Umgehend wurden seitens der Polizei die Angehörigen unterrichtet.

Wo sich der Bad Oeynhausener in den vergangenen vier Tagen aufgehalten und wie er die rund 40 Kilometer Luftlinie vom mutmaßlichen Ort des Verschwindens bis zum Auffindeort hinter sich gebracht hat, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Befragung.

Seit Sonntag (20.09.2020) hatte eine Vielzahl von eigenen und auswärtigen Einsatzkräften nach dem Mann gesucht. Hierbei wurden an den einzelnen Tagen neben der Bereitschaftspolizei auch mehrere speziell geschulte Polizeidiensthunde, die Johanniter Rettungshundestaffel OWL, als auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Auch in der Öffentlichkeit fand der Vermisstenfall eine große Beachtung.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell