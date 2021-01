Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall zieht weitere Verkehrsunfälle nach sich

Dormagen (ots)

Am Mittwochmorgen (27.01.), gegen 6:30 Uhr, ereignete sich in Dormagen im Kreuzungsbereich der Landstraße 380 und der Landstraße 280 ein Verkehrsunfall mit Sachschaden, infolgedessen es zu Verkehrsstörungen und zwei weiteren Verkehrsunfällen kam. Wie es zum ursprünglichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam, muss noch geklärt werden, da beide Fahrzeugführer angaben, bei Grünlicht zeigender Ampel gefahren zu sein.

Aufgrund des Rückstaus soll es dann gegen 8 Uhr auf der Landstraße 380 zwischen Kreisstraße 12 und Landstraße 280 zu einem weiteren Unfall gekommen sein. Ersten Ermittlungen zufolge soll ein 50-Jähriger, der auf der Landstraße 380 in Fahrtrichtung Autobahnauffahrt stand, seinen Renault gewendet haben, um zurückzufahren. Sein Wagen kollidierte mit einem entgegenkommenden Ford Mondeo eines 53-Jährigen, der in Richtung Nievenheim unterwegs war. Durch den Aufprall geriet der Renault ins Schleudern und prallte gegen einen verkehrsbedingt stehenden Ford Fiesta. Bei dem Unfall wurden der 50-Jährige und der 53-Jährige verletzt. Rettungskräfte brachten beide in ein Krankenhaus. Auch ihre beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit.

Auf der Landstraße 280 zwischen Delhoven und Dormagen war es im Kreuzungsbereich gegen 7:45 Uhr auch schon zu einem weiteren Unfall gekommen; hier blieb es jedoch bei einem Sachschaden.

Durch die Unfälle kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und teilweisen Sperrungen. Mehrere PKW mussten abgeschleppt werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zu den Unfallursachen aufgenommen.

