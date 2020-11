Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruchsdiebstahl in Tennisheim

Schönenberg-KübelbergSchönenberg-Kübelberg (ots)

Im Zeitraum von Montag bis vergangenen Sonntag brachen bislang unbekannte Täter in das Tennisheim in Schönenberg-Kübelberg ein. Die Täter verschafften sich durch Aufhebeln der seitlichen Eingangstür Zutritt in das Objekt, wo sie über eine Treppe in den Schankraum gelangten. Der oder die Täter entwendete(n) einen Fernseher. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2500EUR.

Die Polizei Kusel bittet um Hinweise

