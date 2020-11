Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schaf auf Weide gerissen

Bruchmühlbach-MiesauBruchmühlbach-Miesau (ots)

Am frühen Sonntagmorgen teilte der Besitzer einer Schafherde der Polizei Landstuhl mit, dass ein Tier auf einer Weide gerissen worden wäre. Die Tiere befanden sich auf einem Feld in Verlängerung der Feldstraße in Miesau. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann angenommen werden, dass das Schaf in der Zeit von Samstag 17.00 Uhr bis Sonntagmorgen vor 08.00 Uhr vermutlich von einem Hund angegriffen und derart verletzt wurde, dass es von seinen Leiden erlöst werden musste. Hinweise an Polizei Landstuhl: 06371/9229-0 |pilan-RoBi

Rückfragen bitte an:

Polizei Landstuhl



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell