Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Fußgängerin leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, gegen 14:30 Uhr, wollte eine 56-jährige Fußgängerin aus Castrop-Rauxel auf der Settiner Straße an geparkten Fahrzeugen entlanglaufen, um in ihr Auto einzusteigen. Ein 73-jähriger Autofahrer aus Castrop-Rauxel fuhr auf der Stettiner Straße in Richtung Westen. Aus nicht abschließend geklärter Ursache fuhr er von der Fahrbahn nach links und prallte hier gegen ein geparktes Auto direkt neben der Fußgängerin. Die 56-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand 5.700 EUR Sachschaden.

