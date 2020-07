Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: 16-Jähriger beraubt

Recklinghausen (ots)

Ein 16-jähriger Bottroper wurde am Mittwoch gegen 00.40 h von drei ihm bekannten anderen Jugendlichen (13, 15 und 16 Jahre alt) beraubt. Das Trio (auch alle aus Bottrop) griff den 16-Jährigen am Eingang des Hauptfriedhofs an und schlugen und traten auf ihn ein. Dann nahmen sie die Geldbörse und den Tretroller des 16-Jährigen und flüchteten damit. Der Angegriffene wurde verletzt und musste zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Die tatverdächtigen Jugendlichen konnten ermittelt werden.

