Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Radfahrerin touchiert - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Bereits am vergangenen Freitag um 12 Uhr fuhr eine 68-jährige Fahrradfahrerin aus Datteln auf der Straße Holtbredde in Richtung Osten. Hinter der Einmündung Im Kuhkamp musste sie zwei geparkten Autos nach links ausweichen. Vermutlich touchierte sie dabei ein Auto, dass links an ihr vorbeifuhr. Sie stürzte und verletzte sich leicht. Der Autofahrer ist unbekannt, er fuhr weiter, ohne sich um den Unfall und die Verletzte zu kümmern. Bei dem Unfall entstand kein Sachschaden.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

