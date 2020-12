Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Sporthalle

SteinfeldSteinfeld (ots)

In der Zeit von 26.-28.12.2020 wurde in die Sporthalle in der Waldstraße eingebrochen. Bislang noch unbekannte Täter verschafften sich über eine Hintertür Zugang zum Innenbereich. Dort verweilten die Täter und entfernten sich anschließend wieder ohne Diebesgut. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf circa 350.- Euro. Zeugen, welche Hinweise zu dem Einbruch gemachen können, werden gebeten sich unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

