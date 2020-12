Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ubstadt-Weiher - Pkw-Fahrer kommt von der Fahrbahn ab, beschädigt eine Schutzplanke und flüchtet

Aufgrund vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit kam ein Unbekannter wahrscheinlich am Dienstagmorgen auf der Kreisstraße 3575 von der Fahrbahn ab und verursachte an einer Schutzplanke einen geschätzten Sachschaden von 3000 Euro. Anschließend flüchtete er.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein Unbekannter mit seinem Pkw, vermutlich einem schwarzen Audi Q7, auf der K 3575 von Bruchsal kommend in Fahrtrichtung Kronau unterwegs. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er am Kreisverkehr an der Abfahrt Stettfeld rechts von der Fahrbahn ab. Hier stieß er mit der neben der Fahrbahn angebrachten Schutzplanke zusammen. Der starke Aufprall riss die Schutzplanke aus deren Verankerung.

Anhand diverser an der Unfallstelle aufgefundener Fahrzeugteilen und anderen Spuren ist davon auszugehen, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen schwarzen Audi Q7 handelt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Fahrer oder Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bad Schönborn unter der Telefonnummer 07253/8026-0 in Verbindung zu setzen.

