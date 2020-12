Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Ettlingen - Frau bei Verkehrsunfall leicht verletzt

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Leicht verletzt wurde eine 32-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 562, Albtalstrecke, am Dienstagmittag gegen 12 Uhr.

Die 32-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Albtalstrecke von Bad Herrenalb kommend in Richtung Ettlingen. An der Einmündung der Busenbacher Straße schaltete die Ampelanlage auf Gelblicht um und die Frau hielt an. Ein hinter ihr fahrender 29-jähriger Fahrzeugführer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug der Frau auf. Diese wurde durch den Unfall leicht verletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ungefähr 5000 Euro.

