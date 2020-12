Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Ettlingen - Einbruch in Jugendzentrum

Karlsruhe

Ein bislang unbekannter Täter versuchte, in der Nacht von Montag auf Dienstag, Gegenstände aus dem Kinder- und Jugendzentrum 'Specht' zu entwenden. Hierzu drückte er im Zeitraum von Montag, 21 Uhr, bis Dienstag, 7.45 Uhr, ein vermutlich nicht verschlossenes Toilettenfenster auf und gelangte so ins Innere des Gebäudes im Rohrackerweg.

Dann verließ er den Sanitärbereich um durch das Treppenhaus die Büros im 1. Obergeschoss zu erreichen. Die Tür zu den Büros hielt den Hebelversuchen stand, auch im Besprechungsraum im Dachgeschoss fand der Unbekannte augenscheinlich nichts.

An der Bürotür entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 300 Euro. Ob und beziehungsweise was entwendet wurde, bedarf der weiteren Ermittlungen.

