Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/ AS LD-Nord - Grauer, älterer PKW gesucht

A65/AS LD-Nord

Zu einem Verkehrsunfall kam es bereits am 24.12.2020, 21 Uhr auf der A65, Höhe der Anschlussstelle LD-Nord. Der Polizei wurde ein in "Schlangenlinien" fahrendes, graues, älteres Fahrzeug" mit Pforzheimer Kennzeichen gemeldet. Kurz darauf kollidierte das unbekannte Fahrzeug mit einem vorausfahrenden PKW und verursachte Sachschaden von über 3000 Euro. Infolge des Verkehrsaufkommens konnte der Unbekannte von der Unfallstelle unerkannt flüchten. Die Polizei sucht Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und die Angaben zu dem geflüchteten Fahrzeug geben können. Diese sollen sich bitte mit der Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 in Verbindung setzen.

