Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - Familie verläuft sich im Wald

MaikammerMaikammer (ots)

Soeben wurde der Rettungsleitstelle am 27.12.2020 gegen 17:30 Uhr eine Familie mit einem 5-jährigem Mädchen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis gemeldet, welche sich im Wald in der Nähe der Kalmit bei Maikammer verlaufen habe. Aufgrund der fortgeschrittenen Uhrzeit in Verbindung mit frostigen Temperaturen wurde eine Vermisstensuche durch die Polizei und die Feuerwehren aus Edenkoben, Sankt Martin und Maikammer gestartet. Der Standort der Familie konnte vor Ort durch Betätigen des Blaulichts und Martinshorns näher eingegrenzt werden. Gegen 18:10 Uhr konnte die Familie auf einem Waldweg wohlbehalten aufgegriffen werden. Eine medizinische Versorgung war glücklicherweise nicht erforderlich. Die genannten Feuerwehren waren mit 55 Einsatzkräften und 8 Fahrzeugen im Einsatz.

