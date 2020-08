Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Auto und Kennzeichen gestohlen

Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Bocholt (ots)

Polizeibeamte kontrollierten am Freitag, gegen 18.25 Uhr auf der Bismarckstraße einen älteren silberfarbenen und rundum beschädigten Audi A6. Der 19-jährige Fahrer aus Rhede räumte ein, die an dem Pkw angebrachten Kennzeichen gestohlen zu haben und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Bei der Überprüfung des Pkws stellte sich heraus, dass dieser im Mai dieses Jahres in Bocholt gestohlen worden war. Diese Tat gab der polizeibekannte 19-Jährige nicht zu. Der Pkw wurde samt der Kennzeichen sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

