Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Exhibitionist auf dem Töppingsesch

Bocholt (ots)

Am Freitag befuhr eine Zeugin auf ihrem Fahrrad den Töppingsesch in Richtung Rhede. In Höhe des Pleystrangs wurde sie gegen 16.15 Uhr auf einen Mann aufmerksam, der hinter einem silberfarbenen Van stand und onanierte. Mit dem Van fuhr der Mann dann in Richtung Aasee davon. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Ca. 40 - 55 Jahre alt, ca. 170 - 180 cm groß, schlank, südländisches Aussehen.

