Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Allgemeine Verkehrskontrollen

Kreis Heinsberg (ots)

Am vergangenen Wochenende hat die Polizei bei Kontrollen folgende Delikte festgestellt:

Fahrten unter Alkohol- und/oder Betäubungsmitteleinfluss:

- Heinsberg, Liecker Straße (BTM) - Geilenkirchen, B 56 - Hückelhoven, Dr.-Ruben-Straße (BTM)

Gegen die Fahrer wurden Anzeigen erstattet. Ihnen wurden Blutproben entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis:

Bei Kontrollen in

- Heinsberg, Industriestraße - Geilenkirchen, Heinsberger Straße - Hückelhoven, Balthazarstraße

stellten die Beamten fest, dass die Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis waren. Gegen sie wurden Anzeigen gefertigt und die Weiterfahrt untersagt.

Betäubungsmitteldelikte:

In Hückelhoven, an der Autobahn 46 und in Wegberg-Klinkum, an der Straße Zum Wald, wurden bei Personenkontrollen mehrere geringe Mengen illegaler Betäubungsmittel aufgefunden. Die Beamten stellten diese sicher und fertigten eine Anzeige gegen die Betroffenen.

