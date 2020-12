Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lustadt - Sachbeschädigung auf dem Schulgelände Donnerstag, 24.12.2020 - Freitag, 25.12.2020

GermersheimGermersheim (ots)

In der "Heilig Abend-Nacht" wurde die Schulwiese in Lustadt "umgepflügt"! Ein bis dato unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw die Schulwiese und "pflügte" diese im wahrsten Sinne des Wortes um. Durch die Fahrweise wurde die Wiese erheblich beschädigt und die Fassade der Schule verschmutzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Germersheim, Tel.: 07274-9580 entgegen.

