Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall - LKW umgekippt:

KandelKandel (ots)

Am Freitag den 25.12.2020 befuhr ein mit Obst und Gemüse beladener Sattelschlepper gegen 18:40 Uhr die Auffahrt der A65 bei Kandel-Süd in Fahrtrichtung Landau. Im Kurvenbereich der Auffahrt kam der LKW vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach die Leitplanke und kippte im Grünstreife zur Seite um. Der 42-jährige Fahrer, sowie sein 37-jähriger Beifahrer wurden mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Auffahrt musste aufgrund der Bergungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt werden.

