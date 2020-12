Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Fußgängerin

Münchweiler am KlingbachMünchweiler am Klingbach (ots)

Gestern, am 25.12.20, gegen 20.20 Uhr, wollte eine 29 jährige Frau zusammen mit einer weiteren Person die Fahrbahn der L 493, zwischen Silz und Klingenmünster, zu Fuß überqueren und stand dabei am rechten Fahrbahnrand der Landstraße an den Leitplanken. Eine 18 jährige Autofahrerin, welche mit ihrem Fahrzeug in Richtung Klingenmünster unterwegs war, erkannte die beiden Personen zu spät am Fahrbahnrand stehend und es kam zu einem Zusammenstoß zwischen dem Fahrzeug und der Fußgängerin. Dabei verletzte sich die 29 jährige Fußgängerin leicht und wurde vorsorglich zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht. Am beteiligten Fahrzeug entstand leichter Sachschaden.

