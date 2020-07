Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Polizei Rastede ++Streit und Körperverletzung wegen Maskenpflicht++

Oldenburg (ots)

Am Montagmorgen, gegen 08:00 Uhr, kam es in einem Rasteder Verbrauchermarkt an der Raiffeisenstr unter drei Personen zu einer wechselseitigen Körperverletzung. Zunächst machte ein 43-jähriger Kunde einen 20-jährigen Handwerker aus Bremen auf die Maskenpflicht aufmerksam. Die Art und Weise missfiel dem Bremer, der in Begleitung seines Bruders war. Es kam zu einem Wortgefecht, dann zu einem Gerangel, welches letztendlich in einem heftigen Faustschlag zum Nachteil des Rasteders endete. Er erlitt eine Nasenverletzung, der Kontrahent verletzte sich an der Hand. Während der Handlungen gingen im Markt einige Flaschen zu Bruch. Die hinzu gerufene Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.

