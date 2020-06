Polizei Paderborn

POL-PB: Zusammenstoß zweier LKWs

Delbrück (ots)

(mh) Im Kreuzungsbereich der Hövelhofer Straße mit der Kaunitzer Straße und der Linnenstraße in Delbrück sind am Dienstagnachmittag zwei LKWs zusammengestoßen. Der 60-Jährige Fahrer eines Sattelzugs wurde dabei leicht verletzt. Er war gegen 13.20 Uhr auf der Kaunitzer Straße in Richtung Delbrück unterwegs. Im Kreuzungsbereich wollte er nach rechts auf die Hövelhofer Straße in Richtung Paderborner Straße abbiegen. Dabei kollidierte er mit einem 45-Jährigen LKW-Fahrer, der die Kreuzung gerade samt Anhänger ebenfalls in Fahrtrichtung Paderborner Straße passierte. Der 60-Jährige wurde per Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden liegt bei rund 3000 Euro. Die Polizei leitete den Verkehr während der Unfallaufnahme an der Unfallstelle vorbei.

