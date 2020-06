Polizei Paderborn

POL-PB: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Paderborn (ots)

(mh) Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich der Detmolder Straße mit der Steubenstraße und der Augustdorfer Straße in Paderborn, hat sich ein Motorradfahrer am Dienstagmorgen leichte Verletzungen zugezogen. Der 32-Jährige war gegen 06.05 Uhr mit einer Ducati auf der Detmolder Straße in Richtung Bad Lippspringe unterwegs. Aus entgegengesetzter Richtung wollte ein 50-jähriger BMW-Fahrer über die Linksabbiegespur in die Steubenstraße einbiegen. Der Motorradfahrer bremste stark ab, trotzdem kollidierten beide Fahrzeuge im Kreuzungsbereich und der 32-Jährige kam zu Fall. Er wurde vor Ort von einem Rettungswagen behandelt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 4.500 Euro.

