Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Postverteilzentrum

Annweiler am TrifelsAnnweiler am Trifels (ots)

Zwischen Heiligabend, 14:00 Uhr, und Montag, 28.12.2020 06:30 Uhr, drangen bislang Unbekannte in das Gebäude des Postverteilzentrums in der Bahnhofstraße in Annweiler ein. Außer Fahrzeugschlüssel entwendeten die Täter nichts. Bereits im November wurde in das gleiche Gebäude eingebrochen. Ob zwischen beiden Taten Zusammenhang besteht, ist u.a. Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Landau unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de entgegen.

