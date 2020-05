Polizei Mettmann

POL-ME: Jugendliche rauben Smartphone - Verkäuferin verletzt - Hilden - 2005136

Mettmann (ots)

Am Montag (25. Mai 2020) haben mehrere Jugendliche aus einem Handyladen an der Mittelstraße in Hilden ein Smartphone im Wert von über 1.000 Euro entwendet. Bei dem Raub wurde eine dort tätige Mitarbeiterin leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise.

Das war passiert:

Gegen 16:50 Uhr betrat ein etwa 14 oder 15 Jahre alter Jugendlicher das Geschäft an der Mitteltstraße. Der Teenager schaute sich kurz in dem Laden um, griff sich dann eines der in der Auslage liegenden Smartphones, riss es von der Sicherung und versuchte, damit aus dem Laden zu rennen. Die Mitarbeiterin des Handyladens bemerkte den Diebstahlsversuch und versuchte, den Jugendlichen am Ärmel festzuhalten. Der Dieb konnte sich jedoch losreißen und mit seiner Beute zu Fuß in Richtung Innenstadt flüchten.

Die Mitarbeiterin stürzte bei dem Gerangel zu Boden, wobei sie leicht verletzt wurde. Sie alarmierte umgehend die Polizei, welche bei einer sofort eingeleiteten Fahndung jedoch keine verdächtigen Personen mehr antreffen konnte. Bei den daraufhin eingeleiteten Ermittlungen stellten die Beamten fest, dass der Jugendliche augenscheinlich nicht alleine gehandelt hatte. So berichteten Zeugen von zwei weiteren Jugendlichen, welche vor dem Handyladen "Schmiere" gestanden hatten. Zudem soll sich das Trio bereits im Vorfeld auch in anderen Handyläden in der Hildener Innenstadt in verdächtiger Art und Weise aufgehalten haben.

Zu den drei Jugendlichen liegen die folgenden Personenbeschreibungen vor:

Erster Täter (Haupttäter aus dem Handyladen):

- männlich - etwa 14 bis 15 Jahre alt - dunkler (brauner) Teint - circa 1,70 Meter groß - schwarze Haare - sprach deutsch mit ausländischem Akzent - trug eine bunte Kapuzenjacke

Zweiter Täter (Komplize vor der Tür)

- männlich - circa 15 bis 16 Jahre alt - dunkler (brauner) Teint - kurze schwarze Haare - trug ein schwarzes Sweatshirt

Dritte Täterin (Komplizin vor der Tür)

- weiblich - circa 15 bis 16 Jahre alt - lange, offen getragene dunkle Haare - trug einen pink-orange-farbigen Pullover

Laut Zeugenaussagen solle sich noch weitere weibliche Jugendliche in der Nähe des Trios aufgehalten haben. Zu diesen Personen liegen der Polizei jedoch keine Beschreibungen vor.

Die Polizei ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls und bittet diesbezüglich um sachdienliche Hinweise. Diese nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter der Rufnummer 02103 898-6410 entgegen.

