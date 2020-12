Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Alkoholfahrt mit Unfall an einem noch nicht bekannten Ort

Rinteln OT ExtenRinteln OT Exten (ots)

(swe). Am 27.12. wird der Rintelner Polizei durch eine Zeugin gegen 20.10 Uhr mitgeteilt, dass eine offensichtlich betrunkene Frau bei ihr um Hilfe angefragt habe. Die Frau sei dann jedoch wieder in ihr Auto gestiegen und weggefahren. Wenig später kann die Frau an ihrem Pkw im Bereich der Hohenroder Straße angetroffen werden. Ihr vorderer rechter Reifen hatte eine Beschädigung und war platt. Außerdem befinden sich frische Beschädigungen im Bereich des vorderen rechten Radkastens. Diese lassen den Schluss zu, dass mit dem Fahrzeug ein Verkehrsunfall verursacht wurde. Die Fahrzeugführerin, eine 56-jährige Frau aus Hess. Oldendorf, wird stark angetrunken. Ein Atemalkoholtest ergibt eine erhebliche alkoholische Beeinflussung. Sie kann keine Angaben darüber machen, wo sie ihren Pkw beschädigte. Ein weiterer Zeuge macht noch auf sich aufmerksam. Er gibt an, dass das Fahrzeug der Frau vor ihm gefahren sei und sie dabei dauerhaft "schlingerte". Die Frau sei dann an den Straßenrand gefahren und habe angehalten. Über den Unfallort konnte der Zeuge auch nichts sagen. Die Polizei sucht nun nach dem Unfallort, der sich im Bereich Rinteln/Exten befinden könnte. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein wurde sichergestellt.

