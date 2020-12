POL-NI: Unbekannter nimmt Pkw in Gebrauch und verursacht Unfall

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

(swe). Am 27.12. wird die Rintelner Polizei ins Auetal/Rolfshagen gerufen. Der dort von dem 26-jährigen Geschädigten angegebene Sachverhalt stellt sich wie folgt dar: Der junge Mann hatte am Tag zuvor seinen Pkw gegenüber seiner Wohnanschrift parkend abgestellt und als er am 27.12. morgens wieder zu seinem Wagen kam, war dieser an der linken Seite großflächig beschädigt, der Spiegel auf der Fahrerseite fehlte und es befinden sich Spuren am Pkw, die auf einen Unfallvorgang hindeuten. Der Wagen ist unverschlossen und der Schlüssel steckt. Der Fahrzeughalter versicherte, dass er selbst das Fahrzeug unbeschädigt abgestellt hatte. Offensichtlich nahm ein bislang unbekannter Beschuldigter das Fahrzeug mit einem im Pkw befindlichen Zweitschlüssel in Betrieb und verursachte auf seiner Fahrt einen Verkehrsunfall an einer noch nicht bekannten Stelle. Danach wird das Fahrzeug wieder zurück an seinen ursprünglichen Abstellort gestellt. Die Polizei fragt nun: Wer kann Angaben darüber machen, wer den Pkw bewegte und den Unfall verursachte. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen weißen VW Golf Kombi.

