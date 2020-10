Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Schlägerei in Abellio-Bahn

Magdeburg, Staßfurt, Aschersleben (ots)

Am Samstag, den 24. Oktober 2020 kam es gegen 17:45 Uhr zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen mehreren Männern in einer Abelliobahn. Die Bahn war auf der Strecke von Magdeburg nach Aschersleben eingesetzt. Auf der Höhe des Bahnhofes Staßfurt wurde die Bundespolizei von der Zugbegleiterin über die Schlägerei informiert. Unterstützend begaben sich Streifen der Landespolizei zum Bahnhof Staßfurt, wo der Zug hielt und seine Fahrt vorerst nicht fortsetzte. Den Beamten stellte sich folgender Sachverhalt dar. Aus bisher unbekannten Gründen würgte ein 21-Jähriger plötzlich und unvermittelt einen 19-Jährigen und nahm ihn in den sogenannten Schwitzkasten. Auf Zureden der Zugbegleiterin ließ der 21-jährige Deutsche von dem Eritreer ab. Nun kamen die Begleiter des 21-Jährigen hinzu und es kam zu verbalen Auseinandersetzungen. Im weiteren Verlauf griff nun der 19-Jährige einen 16-Jährigen aus der Gruppe an und würgte ihn mit einem Schal. Gemeinschaftlich wurde nun auf den 19-jährigen Mann eingeschlagen. Hierbei zog sich dieser Verletzungen im Gesicht zu. Die Beamten der Landespolizei trennten die Personen. Ein angeforderter Rettungswagen versorgte den Verletzten vor Ort. Eine stationäre Aufnahme war nicht erforderlich. Nach circa 40 Minuten setzte die Bahn ihre Fahrt fort. Alle Beteiligten erhalten Strafanzeigen wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung.

