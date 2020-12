Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht - Unfallzeugen gesucht

RintelnRinteln (ots)

(jsa) Am 22.12.2020, in der Zeit von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr ist es in der Straße Süd-Contrescarpe in Rinteln zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

Ein bisher unbekannter Unfallverursacher stieß mutmaßlich beim Wenden bzw. Rückwärtsfahren gegen eine Grundstückseinfriedung, wodurch diese beschädigt wurde.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Rinteln unter der Telefonnummer 05751/95450 entgegen.

