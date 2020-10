Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Espasingen

Landkreis Konstanz) Betrunkener Autofahrer leistet Widerstand (04.10.2020)

Stockach-Espasingen (ots)

Ein Zeuge hat am frühen Sonntagmorgen gegen 01.30 Uhr in der Riedstraße einen betrunkenen Autofahrer angehalten und wegen seiner unsicheren Fahrweise die Polizei informiert. Er fuhr hinter dem Auto über mehrere Kilometer von Radolfzell über Stahringen nach Espasingen her. Um Schlimmeres zu verhindern, stoppte er in Espasingen den Fahrer und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Auch die Beamten bemerkten, dass der 46-jährige Autofahrer stark unter Alkoholeinwirkung stand. Im Fahrzeug befanden sich zudem seine Frau und zwei Kinder. Ein Atemalkoholtest ergab über zwei Promille, weshalb die Beamten mit ihm in ein Krankenhaus fahren wollten, um dort eine Blutprobe zu veranlassen. Der 46-Jährige weigerte sich gegen die Maßnahme jedoch so vehement, weswegen ihm anschließend die Handschellen angelegt werden mussten. Wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, wird er nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell