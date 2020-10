Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen

Landkreis Rottweil) Korrektur der gegen 20 Uhr veröffentlichten Pressemeldung zum Kaminbrand (03.10.2020)

Deißlingen (ots)

Bei der zuvor veröffentlichten Pressemeldung wurde versehentlich "Deißlingen / Landkreis Konstanz" geschrieben. Es handelt sich aber um die Gemeinde Deißlingen im Landkreis Rottweil. Wir entschuldigen den Fehler.

Veröffentlichte Pressemeldung: Zu einem Kaminbrand rückten am heutigen Samstag gegen 13 Uhr die Freiwilligen Feuerwehren Deißlingen und Rottweil in die Uhlandstraße aus. Eine Anwohnerin teilte über Notruf mit, dass beißender Qualm in allen Räumen sei und weißer Rauch aus allen Öffnungen steigen würde. Der Brand wurde gelöscht und die Bewohner durch den Rettungsdienst erstversorgt. Verletzt wurde niemand. Ein schuldhaftes Verhalten konnte vor Ort ausgeschlossen werden. Die Schadenshöhe konnte bislang noch nicht beziffert werden.

