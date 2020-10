Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (K 6100

Landkreis Konstanz) Polizei sucht Autofahrer (03.10.2020)

K 6100 / Radolfzell (ots)

Die Polizei sucht den Fahrer eines roten Audi, der am heutigen Samstag gegen 13 Uhr auf der Kreisstraße 6100 von Radolfzell in Richtung Espasingen fuhr. Laut einer Autofahrerin, fuhr der Audi-Fahrer im kurvigen Waldstück zu weit in der Mitte, weshalb sie, um eine Kollision zu verhindern, nach rechts ausweichen musste. Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr eine Böschung hinauf. Anschließend bemerkte sie, dass ihr Fahrzeug hierbei beschädigt wurde. Der Fahrer des roten Audi fuhr weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0, erbeten.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell