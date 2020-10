Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A 81

Landkreis Tuttlingen) Smart kracht in Leitplanke (03.10.2020)

A 81 / Geisingen (ots)

Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei nasser Fahrbahn und geringer Reifenprofiltiefe ereignete sich am heutigen Samstag gegen 11 Uhr auf der A 81 ein Verkehrsunfall. Ein Autofahrer fuhr auf der A 81 von Singen kommend in Richtung Stuttgart. Als der 61-Jährige zwischen den Anschlussstellen Geisingen und Bad Dürrheim verkehrsbedingt abbremsen musste, geriet sein Smart ins Schleudern. Zweimal prallte das Fahrzeug in die Mittelleitplanke, beim zweiten Mal verkeilte es sich darin. Der Fahrer blieb unverletzt, sein Fahrzeug musste jedoch geborgen werden. Während der Unfallaufnahme war die linke Fahrspur gesperrt.

