Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Landkreis Tuttlingen) Radfahrer beschädigt Außenspiegel und flüchtet (02.20.2020)

Trossingen (ots)

Ein unbekannter Radfahrer streifte am Freitag gegen 19.45 Uhr in der Hans-Lenz-Straße den linken Außenspiegel eines dort geparkten Hyundai, hielt kurz an und entfernte sich daraufhin in Richtung Hauptstraße. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Ein Zeuge beschrieb den Verursacher wie folgt: 20-25 Jahre alt, etwa 170 cm groß, trug eine weiße, hüftlange Jacke und war mit einem Mountainbike unterwegs. Personen, die Hinweise zu dieser Person geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell