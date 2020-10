Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz

Landkreis Rottweil) Auto rollt selbstständig gegen Geländer (02.10.2020)

Sulz am Neckar (ots)

Gegen Wegrollen nicht ausreichend gesichert hat ein 42-jähriger Autofahrer am Freitag um 20.15 Uhr sein Fahrzeug, das er in der Patmosstraße abstellte. Das Auto setzte sich in Bewegung und prallte gegen ein Geländer eines Gebäudes. Hierdurch entstand Sachschaden von rund 12.000 Euro.

